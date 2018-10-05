Назарбаев задумал перенять опыт Сингапура

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал от членов правительства страны работать активнее, в противном случае они будут заменены на более эффективных иностранных специалистов. С подобным заявлением глава государства выступил в ходе президентского послания народу в пятницу, 5 октября, передает TengriNews.

«Мы должны использовать лучший опыт управления отраслью. Путем внедрения гибких, удобных стандартов, привлечения так называемых "седых голов" — успешных зарубежных специалистов в области сельского хозяйства. Их надо искать. В свое время Сингапур по всему миру искал ушедших на пенсию, пригласил к себе, они руководили», — сказал Назарбаев.

При этом президент республики напомнил, что в Казахстане уже есть иностранцы, занимающие руководящие посты. «У нас кто руководит [национальным авиаперевозчиком] Air Astana? Англичанин (президентом компании является гражданин Великобритании Питер Фостер — прим. «Ленты.ру»). Кто руководит Назарбаев Университетом? Японец (должность президента высшего учебного заведения занимает гражданин Японии Шигео Катсу — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул он.

«Смотрите. Если не будете нормально работать, я всех оттуда приглашу вместо вас», — пригрозил Назарбаев членам кабинета министров Казахстана.

В августе Назарбаев допустил, что руководство Казахстана при проведении полицейской реформы может обратиться к опыту еще одного иностранного государства — Грузии, где изменения были проведены в период президентства Михаила Саакашвили. О реформе полиции в Казахстане заговорили после убийства фигуриста, призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена.

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