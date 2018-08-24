Назарбаев задумал перенять опыт Саакашвили

Руководство Казахстана при проведении полицейской реформы может обратиться к опыту Грузии. С таким заявлением выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает портал «Мой город».

«В Грузии провели реформу в полиции — уволили всех полицейских, набрали в органы юристов и навели порядок в этой структуре. Я сейчас тоже думаю над этим. Сколько сейчас юристов наштамповали вузы, которые ходят с дипломами и не могут найти работу. Наверно, также придется сделать по примеру Грузии — уволить полицейских и взять на работу юристов», — сказал Назарбаев в ходе заседания в Атырауской области.

Как передает телеканал КТК, президент Казахстана обратил внимание присутствующих на мероприятии на то, что в мире полицейский считается «другом». «А у нас кто полицейский?» — задался вопросом казахстанский лидер.

Как отмечает агентство «Фергана», о реформе полиции в Казахстане заговорили после убийства фигуриста, призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена. В начале августа министр внутренних дел страны Калмуханбет Касымов дал обещание, что уже в сентябре предложения по реформе системы МВД будут доложены Назарбаеву.

Реформа полиции в Грузии состоялась во время президентства Михаила Саакашвили. В течение нескольких лет из структуры были уволены 75 тысяч из 85 тысяч сотрудников ведомства, включая почти весь руководящий состав. Полностью была распущена Госавтоинспекция, а в отношении живущих в стране воров в законе были организованы репрессии. Набор новых полицейских осуществлялся по открытому конкурсу, в котором не могли принимать участие уже имевшие опыт работы в силовых структурах. Одновременно с этим в значительной мере вырос оклад сотрудников полиции.

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