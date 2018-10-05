Назван «худший» вопрос физику

Вопрос о природе времени является худшим, который можно задать физику, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории взаимодействия излучения с веществом ФИАН (Москва), доктор физико-математических наук Сергей Баранов.

«Время — худшее, о чем только можно спросить современного физика. Полный разлад в том, что каждая из наук видит время лишь с одной, своей стороны. Приходится поэтому говорить о геометрическом, термодинамическом, квантово-механическом времени. Даже понять, почему разные определения времени имеют какое-то отношение друг к другу, — проблема», — считает ученый.

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Концепция времени в физике менялась неоднократно, однако до сих пор не существует единого подхода к его описанию. В классической (ньютоновской) механике время абсолютно (не зависит от системы отсчета). В специальной (и общей) теории относительности время, являясь одной из четырех пространственно-временных координат, относительно. В нерелятивисткой квантовой механике время считается параметром, в отличие от, например, координаты, для которой вводится оператор. В термодинамике время связано с энтропией, изменение которой определяет направление протекания физических процессов.

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