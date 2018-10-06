Глава UFC объяснил конфликт Макгрегора и Нурмагомедова на дуэли взглядов

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал конфликт между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, произошедший на взвешивании в преддверии их боя на турнире UFC 229. Слова Уайта приводит «Матч ТВ».

«Я позволил этим парням подойти друг к другу слишком быстро. Тут все и пошло. Это моя вина, моя недоработка. Разумеется, можно было ожидать, что дуэль взглядов Конора и Хабиба пойдет не по плану. Публика была очень горячей, на сцене было очень шумно, поэтому я не слышал, что Макгрегор сказал Хабибу», — заявил Уайт.

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Он также отметил, что противостояние ирландца и россиянина является крупнейшим не только в смешанных единоборствах (ММА), но и во всем спортивном мире. Уайт признался, что ожидал более напряженной обстановки вокруг боя.

В ночь на 6 октября в Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания и дуэль взглядов участников UFC 229. Макгрегор и Нурмагомедов уложились в вес, ирландец оказался чуть легче. При этом на дуэли взглядов Макгрегор ударил Нурмагомедова по руке и замахнулся на него ногой. Дальнейший конфликт предотвратили сотрудники службы безопасности.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора возглавит UFC 299 и состоится в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Непобежденный россиянин (статистика в ММА 26-0) является фаворитом поединка. Макгрегор одержал 21 победу при 3 поражениях в профессиональной карьере.

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