Второе судно присоединилось к укладке труб «Северного потока-2»

К укладке труб на участке газопровода «Северный поток-2» в водах Германии присоединилось второе судно. Соответствующая информация появилась на сайте оператора проекта.

«Сегодня судно Audacia компании Allseas приступило к трубоукладке на германском участке газопровода «Северный поток-2», где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10)», — сказано в сообщении.

Audacia занялось работой на участке протяженностью 38 километров в глубоководной части маршрута. Отмечается, что судно начало укладку труб в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода. По окончании этого этапа Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки. Работы в территориальных водах Германии будут завершены к концу 2018 года.

Материалы по теме Трубу шатали Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки

4 октября оператор Nord Stream 2 AG начал конкурс на поставку магистральных труб для прокладки участка в обход Дании. Для альтернативного маршрута понадобятся дополнительные 20 километров труб.

Общая стоимость «Северного потока-2» составляет около 10 миллиардов евро. Он будет проложен по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Введение газопровода в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!