«Северный поток-2» заложил обходной маневр

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG начал конкурс на поставку магистральных труб для обхода Дании в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», сообщил РБК генеральный директор трубного дивизиона ЧТПЗ Борис Коваленков.

Для альтернативного маршрута понадобятся дополнительные 20 километров труб. Как уточнил Коваленков, кто победит в тендере и понадобится ли новый маршрут — пока не ясно. «Зависит от результатов переговоров с Данией, которые пока продолжаются», — сказал он.

К властям Дании за разрешением на прокладку газопровода в территориальных водах страны обратились в апреле 2017 года, но пока решение не принято. В августе оператор Nord Stream 2 AG подал заявку на альтернативный маршрут длиной 175 километров. Он проходит к северо-западу от острова Борнхольм в Балтийском море и обходит датские территориальные воды.

Оператор строительства «Северного потока-2» уточнил, что заявка на новый маршрут не исключает предыдущий запрос. По словам источника, близкого к проекту, если Дания своевременно не выдаст разрешение, Nord Stream 2 AG готов без замедления построить обходной маршрут. По оценке «Газпрома», на стоимость газопровода изменение маршрута не повлияет.

Общая стоимость «Северного потока-2» составляет порядка 10 миллиардов евро. Он будет проложен по дну Балтийского моря от России до Германии, введение в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал 2019 года.

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