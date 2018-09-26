Украина подсчитала потери от «Северного потока-2»

Запуск газопровода «Северный поток-2» из России в Западную Европу может лишить Украину примерно трех процентов ВВП, говорится в докладе министерства финансов республики.

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Основным последствием строительства газопровода станет то, что Германия превратится в главный «газовый хаб» для Западной и Центральной Европы.

В докладе перечислены и другие риски для украинской экономики: активизация вооруженного конфликта на Донбассе, обвал гривны и увеличение импорта европейских товаров.

Отдельно говорится о новом налоге, который вступит в силу в 2019 году — на вывод капитала. Он должен заменить классический налог на прибыль, но при этом будет взиматься не с финансовых показателей компаний, а с денег, пошедших на выплату ими дивидендов, инвестиции и переводы. Под налогооблагаемую базу будут попадать все операции предприятий, кроме внутренних инвестиций. Ожидается, что в первые несколько лет это приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет.

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