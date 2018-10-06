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ВТБ заинтересован в финансировании крупных проектов в Индии

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Андрей Костин

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин во время визита в Индию рассказал телеканалу CNBC о готовности банка инвестировать деньги в крупные проекты в этой стране, сославшись на «неплохой опыт финансирования индийских компаний». Интерес ВТБ распространяется, по словам банкира, на такие области, как сталелитейная промышленность, энергетика, строительство портов, производство удобрений на основе продуктов нефтехимии.

Топ-менеджер в интервью телеканалу обратил внимание на то, что такие российские компании, как РЖД, очень заинтересованы в том, чтобы попасть на индийский рынок, и заявил о готовности банка оказать помощь в осуществлении важных инфраструктурных проектов.

«Как инвестиционный банк мы оказываем консультационные услуги по международным транзакциям и транзакциям внутри Индии. Индийская экономика стремительно растет, и мы, конечно же, не хотим упустить эту возможность», — подчеркнул Костин. Финансист напомнил об участии ВТБ в заключении сделки между «Роснефтью» и компанией Essar Oil.

«Мы считаем, что Essar Steel — это очень хорошая компания. Это один из ведущих производителей стали в Индии, а Индия нуждается в стали на фоне бурного роста, — прокомментировал Костин трудности, с которыми столкнулась эта компания. — Я думаю, что были допущены определенные ошибки, есть очень большая задолженность, но это все равно здоровая и хорошая компания. Я думаю, что хорошо, если эти проблемы будут решены — чем раньше, тем лучше для компании. В этом и есть основной интерес, поскольку, как я сказал, в целом компания находится в хорошем состоянии, несмотря на некоторые проблемы, связанные с эффективностью управления и слишком высоким долгом. Но я уверен, что если вопрос будет разрешен, то эта компания станет ведущим производителем стали в Индии, а возможно, и во всем мире».

По поводу создания совместного механизма для взаимных расчетов в рублях и рупиях между двумя странами Андрей Костин отметил, что центральные банки России и Индии довольно неплохо взаимодействуют и оказывают друг другу поддержку. «Мы, конечно, не говорим о том, чтобы совсем отказаться от доллара, — подчеркнул глава ВТБ. — Это ерунда. Доллар, евро, другие валюты будут использоваться. Но мы должны разработать механизм осуществления расчетов в национальной валюте и проводить часть операций в национальной валюте, и, как мне видится, обе наши страны поддерживают эту инициативу. Думаю, если мы сейчас будем активно работать в этом направлении, то в ближайшие несколько лет нам удастся достичь хороших результатов».

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