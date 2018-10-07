Прогноз саудовского принца об уходе России с рынка нефти опровергли

Предпосылок для ухода России с рынка нефти через 19 лет нет. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по энергетике Игорь Ананских, передает РИА Новости.

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«Это сладкий сон принца, потому что никаких предпосылок для того, чтобы Российская Федерация ушла с рынка нефти, нет. Запасы позволяют, компании тоже активно вкладывают средства в развитие. Поэтому здесь, кроме как сладкий сказочный сон его желания, чтобы так было, ничего другого сказать нельзя», — сказал он.

По данным глава Минэнерго России Александра Новака, добыча нефти в России в сентябре в среднем составила 11,35 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК в ежегодном прогнозе World Oil Outlook оценило добычу нефти в России на 2035 год в объеме 10,2 миллиона баррелей в сутки, на 2040 год — 10,1 миллиона баррелей в сутки.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что Россия исчезнет с мирового рынка нефти через 19 лет. Китай, по его мнению, уйдет с рынка через пять лет, а другие производители сырья также будут «исчезать каждый день».

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