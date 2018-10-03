Россия задумалась об увеличении добычи нефти

Россия еще не достигла пика добычи нефти и способна увеличить объемы, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, ожидается, что в этом году добыча нефти составит примерно 555 миллионов тонн. «У нас прогнозы, что мы можем увеличить добычу, при том, что сейчас прорабатываются меры стимулирования», — сказал Новак.

Долгосрочный прогноз цены на нефть, по словам министра, можно будет делать не раньше конца 2018 года. «Многое будет зависеть от геополитических факторов, трудно спрогнозировать [цену на нефть в долгосрочном периоде]. Нужно смотреть на ситуацию на рынке в ноябре, четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года», — отметил Новак.

В конце сентября участники рынка прогнозировали резкий рост цен на нефть уже к концу этого года. Причина — выпадение из-за американского эмбарго двух миллионов баррелей ежедневных поставок, которые сейчас приходятся на Иран.

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