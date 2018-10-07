Американский беспилотник 11 часов проводил разведку у российских границ

Стратегический биспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk в течение 11 часов проводил разведку у российских границ. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar.

Отмечается, что американский беспилотник вылетел с итальянской авиабазы НАТО Sigonella (Сигонелла) и в 6:40 (здесь и далее время мск) пересек воздушное пространство Греции. В 08:12 Global Hawk оказался над территорией Румынии, через 15 минут — Украины. В 09:30 он пересек Польшу.

В 10:38 он вел разведку вблизи Калининградской области, находясь в небе над Литвой. Затем аппарат приступил к облету воздушного пространства Латвии и Эстонии на западной границе с Россией около Ленинградской и Псковской областей.

Перед возвращением на авиабазу Global Hawk вновь пролетел у Калининградской области. Последние данные о передвижениях беспилотника зафиксированы в 20:20.

В марте американский беспилотник той же модели вошел в воздушное пространство Украины и направился к линии разграничения на Донбассе. В мае дрон также пересек украинскую границу, а около 09:00 начал полет вдоль Белгородской области, находясь в районе Харьковской области.

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