Вновь избранный губернатор Чукотки раскрыл план действий

Инаугурация вновь избранного губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина («Единая Россия») состоялась в понедельник, 8 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время избирательной кампании мы получили более 300 обращений, предложений и замечаний, инициатив граждан. В ближайшее время они будут объединены и опубликованы на официальном сайте Чукотского АО. Жители будут постоянно информироваться об их реализации. Это будет планом действий нового правительства округа на ближайшее время», — сказал Копин.

На церемонии присутствовали более 60 человек: представители органов власти и Совета депутатов, главы муниципальных образований округа, общественные деятели и духовенство. Копин поблагодарил всех жителей округа и определил план действий нового правительства региона.

Выборы в регионе состоялись в единый день голосования 9 сентября. Копин обошел трех конкурентов и получил голоса 57,83 процента голосов избирателей при явке 60,19 процента. Избирательная комиссия Чукотки 12 сентября признала его победителем выборов главы региона.

Это уже третий срок Копина на посту главы автономного округа.

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