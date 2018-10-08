Мать увидела «тюремный» школьный обед своей дочери и ужаснулась

Жительница Великобритании опубликовала в Facebook фото школьного обеда ее дочери и возмутилась, какие крайне неаппетитные блюда подают в столовой.

«Какого черта... Кейси Гованс просто пришла в ужас!!! Я вообще не шучу, это дерьмо начальная школа St Pius выдает детям!!! Не надо нам такого совсем!! Неудивительно, она каждый день просит деньги и идет с приятелями в магазин... Она определенно не ест вот эти... нынешние упакованные ланчи!» — подписала фотографию мать.

Сама Кейси в комментариях назвала такую еду «жестокостью по отношению к детям». Подписчики ужаснулись школьному рациону: они сравнили обед с тюремным пайком и заявили, что подобную пищу нельзя давать даже животным. «Нет, в тюрьме кормят лучше», — иронизировали некоторые.

«Кажется, эти сосиски даже не готовили, бедная Кейси», — сочувствовала школьнице Мойра Джун Торри (Moira June Torrie). Ряд комментаторов сообщили, что отныне будут чаще расспрашивать своих детей об их питании.

Позднее автор поста сообщила, что написала жалобу на некачественное питание дочери. По ее словам, у нее не так много денег, чтобы каждый день выдавать определенную сумму Кейси на карманные расходы, поэтому пока она дает ей домашние обеды с собой.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!