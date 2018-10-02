Случайно отправленное сообщение с оскорблением довело американку до суда

Жительница Манхэттена Линси Пласко-Флаксман (Lynsey Plasco-Flaxman) по ошибке отправила только что нанятой для своего ребенка чернокожей няне Жизель Морис (Giselle Maurice) расистское сообщение, а затем уволила женщину, объяснив, что после этой ситуации она чувствует себя неловко. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в 2016 году. Мать двоих детей наняла женщину, а когда та вышла на работу, увидела, что она чернокожая. Прямо во время встречи с Морис она написала мужу сообщение «NOOOOOOOOOOO ANOTHER BLACK PERSON» («Нееет. Еще одна чернокожая»), но по ошибке дважды отправила самой няне. После нанимательница незамедлительно уволила Морис, мотивировав это тем, что ей «неудобно».

В результате 44-летняя Морис подала на женщину в суд за дискриминацию и рассчитывает на компенсацию обещанной ей заработной платы: в условиях работы значилась оплата в размере 350 долларов в день в течение полугода.

Муж Линси, сопредседатель инвестиционного банка Dalmore Group, заявил, что его жена не расистка. Семья объяснила, что предыдущая няня тоже была афроамериканкой и плохо справлялась со своими обязанностями, поэтому пара решила нанять на работу филиппинку, но в итоге вышла путаница.

Пласко-Флаксманы квалифицируют действия Морис как вымогательство, поскольку на момент инцидента они еще не успели заключить контракт.

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