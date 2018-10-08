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Русская партия «Согласие» победила на выборах в сейм Латвии

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Социал-демократическая партия «Согласие», выражающая интересы русских Латвии, набрала 19,8 процента голосов и заняла первое место на выборах в сейм (парламент) страны Об этом в понедельник, 8 октября, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.

«Мы шли с очень четкой программой — перемены, социал-демократические ценности и борьба против национализма с обеих сторон», — написал в Facebook лидер «Согласия», мэр Риги Нил Ушаков. По его словам, президент Латвии «не может не предоставить возможность Вячеславу Домбровскому (кандидат на пост премьер-министра от партии — прим. «Ленты.ру») создать новый кабинет министров».

Ушаков считает, что, учитывая раздробленность сейма, в который прошли всего семь партий, создание работоспособной коалиции без голосов «Согласия» невозможно. «Правительство из пяти-шести партий с диаметрально отличными ценностями не сможет нормально функционировать по определению и не сможет принести стране никаких перемен. В свою очередь, социально-ответственный подход и идеи согласия между латышами и нелатышами должны стать стабилизирующей основой для любого правительства», — заявил он.

Помимо «Согласия», по данным ЦИК, в парламент также прошли «Кому принадлежит государство» (получили 14,25 процента голосов), Новая консервативная партия (13,59 процента), объединение «Для развития/За!» (12,04 процента), национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (11,01 процента), Союз зеленых и крестьян (9,91 процента), который сейчас возглавляет правящую коалицию Латвии, и партия «Новое Единство» (6,69 процента).

Выборы в сейм Латвии прошли 6 октября. Явка избирателей составила 54 процента.

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