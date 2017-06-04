Ушаков заявил о победе своей партии на выборах в думу Риги

Мэр Риги Нил Ушаков заявил о том, что партия «Согласие», лидером которой он является, получила большинство голосов на выборах в местные органы власти. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Baltkom.

«Сейчас я с уверенностью могу сказать, что у "Согласия" не просто первое место, но и большинство голосов избирателей», — сказал Ушаков.

По словам мэра Риги, «если у наших противников была только одна хозяйственная программа — свалить Нила, то у нас впереди большая работа». Ушаков напомнил, что его и его партию «ждет обширная программа софинансированного ремонта государственных домов, намного более обширный ремонт улиц, чем в прошлом году».

Согласно предварительным данным на сайте Центральной избирательной комиссии страны, блок партий «Согласие» и «Честь служить Риге», возглавляемый Ушаковым, набирает 51,69 процент голосов.

Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. В Латвии он считается пророссийским политиком.