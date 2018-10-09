В Екатеринбурге найден мертвым сотрудник Интерпола

В Екатеринбурге был найден мертвым сотрудник национального бюро Интерпола в городе. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на свой источник.

По данным издания, силовик покончил с собой.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что мужчина ушел из жизни.

«Увы, он не оставил предсмертной записки и не объяснил мотив своего поступка, но специалисты, выезжавшие на место происшествия, утверждают, что это ЧП не связано с исполнением им служебных обязанностей. Сейчас отрабатываются все версии произошедшего», — заявил Горелых.

По его словам, установлением обстоятельств смерти сотрудника Интерпола занимаются специалисты инспекции по личному составу подразделения собственной безопасности главка, подразделения по работе с личным составом и психологи.

«Выражаю соболезнования родным и близким нашего коллеги. У него остался несовершеннолетний ребенок», — добавил представитель свердловской полиции.

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в одной из квартир тела мужчины 1971 года рождения, работавшего сотрудником полиции, сообщили изданию в пресс-службе регионального управления СК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти полицейского. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются родственники и коллеги мужчины. По предварительной информации, криминала в ситуации не усматривается. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

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