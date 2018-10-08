Пятеро сотрудников МВД лишили себя жизни за последние полмесяца

Следователи Красногвардейского района (Ставропольский край) начали проверку по факту смерти полицейского, по предварительным данным, совершившего суицид. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Погибший — 34-летний эксперт криминалистического отдела. Его нашли в служебном кабинете отдела МВД по Красногвардейскому району «с признаками самоубийства».

Ранее, 24 сентября, в Алтайском крае было найдено тело 35-летнего оперуполномоченного, который застрелился из табельного оружия у себя дома. Накануне оперативника вызывали на допрос в Барнаул. По словам односельчан, его подозревали в получении взятки.

26 сентября в новосибирском отделе полиции №10 застрелился 47-летний участковый. Он выстрелил себе в голову из табельного оружия во время дежурства.

29 сентября в деревни Биюрган Тукаевского района (Татарстан) было найдено тело участкового полиции, который совершил суицид в лесу.

30 сентября в отделе полиции Александровска-Сахалинского (Сахалинская область) был найден мертвым полицейский с огнестрельным ранением. Как уточнили в региональном МВД, погибший сотрудник хотел покончить с собой.

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