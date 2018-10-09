Послание от незнакомки для уставшей матери восхитило пользователей сети

Британка Зои Лангер (Zoe Langer) рассказала в группе молодых мам в Facebook о неожиданном подарке, полученном от незнакомки в супермаркете. На историю, вдохновившую женщин на взаимную поддержку, обратил внимание портал Manchester Evening News.

Со слов Лангер, она отправилась с маленькой дочерью в магазин. В какой-то момент ей передали записку и ваучер на 10 фунтов (примерно 870 рублей). «Ты отлично справляешься! Вино находится в 23-м ряду. От одной матери другой. Чмок», — сообщалось в послании.

Лангер поделилась историей с другими матерями в Facebook. С ее слов, она была очень уставшей, потому что ребенок постоянно шалил и мешал ей заниматься делами. Однако приятный сюрприз улучшил ей настроение. «Я буду помнить этот жест до конца жизни», — сказала она. Напоследок Лангер заявила, что такие люди, как участники группы, делают мир лучше.

Публикация Лангер получила множество лайков и комментариев. Молодые матери поддержали ее и выразили восхищение поступком незнакомки. «Как мило. Это доказательство того, что в мире все еще есть хорошие люди», — заключила одна из них.

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