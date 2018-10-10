Истосковавшегося после смерти подруги пса отправят к собачьему терапевту

В Великобритании четырехлетний пес Бобби прогрыз метровую дыру в двери, поцарапал стены и разбил посылку с телевизором. Так он отреагировал на смерть другой собаки, когда впервые остался дома один, сообщает Daily Mail.

Хозяйка Бобби Тайра Джеймсон оставила его дома у мамы и ушла на репетицию свадьбы. Вернувшись спустя три часа, она обнаружила разгромленное жилище. Ей пришлось заново отремонтировать прихожую: заменить дверь, обои и полы. На восстановление жилья женщина потратила полторы тысячи фунтов (132 тысячи рублей).

У Джеймсон была еще одна собака, она умерла несколько дней назад. Бобби очень по ней скучает и не может находиться дома один, хотя его оставляют с многочисленными игрушками. Семья собирается вызвать собачьего терапевта, чтобы тот помог псу справиться с разлукой.

«Разлука дается Бобби очень тяжело, поэтому я возвращаюсь домой каждые пару часов, чтобы проверить, как дела. Это худшее, что он когда-либо делал, и это случилось даже не в моем доме. Сначала я разозлилась на него, но ему так грустно одному, так что я понимаю, почему он это сделал», — поделилась хозяйка Бобби.

В 2016 году кошка из Индонезии год прожила на могиле своей умершей хозяйки. Каждый день она приходила к детям покойной, которые ее кормили, однако затем возвращалась к месту захоронения. Местные жители несколько раз пытались забрать кошку к себе, но она вновь и вновь убегала на кладбище.

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