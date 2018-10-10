Небесный фонарик уничтожил миллионы литров нефти

В Южной Корее из-за небесного фонарика было уничтожено 2,6 миллиона литров горючего в хранилище корпорации Daehan Oil Pipeline. Об этом сообщает The Korea Times.

Причиной возгорания стал фонарик, запущенный гастарбайтером из Шри-Ланки на расстоянии всего 300 метров от объекта. Он упал на сухую траву, после чего и начался пожар.

На записи с камер наружного наблюдения видно, как фонарик подлетает к объекту, а через какое-то время начинается возгорание. Другая камера запечатлела взрыв.

Как пишет газета, строения не были оборудованы дымовыми датчиками, поэтому сотрудники узнали о пожаре лишь спустя 18 минут — после взрыва одного из резервуаров.

Полиция заявила о намерении арестовать мужчину за непреднамеренный поджог. На записях с камер также видно, как ланкиец после запуска фонарика убегает с места происшествия. Сам мужчина сообщил, что нашел его возле автострады, на строительстве которой работал — накануне их запускали в школе неподалеку во время праздника.

Запуск фонариков в Южной Корее был запрещен в 2017 году из-за угрозы пожаров. Нарушителям грозит штраф до двух миллионов вон (1750 долларов).

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