Шарик из «Простоквашино» узнал правду об отце

Студия «Союзмультфильм» опубликовала на своем YouTube-канале седьмую серию «Нового Простоквашино». Эпизод длится шесть с половиной минут, он посвящен истории пса Шарика.
«Однажды Шарик показал фотографию своего папы Деде Федору, который предположил, что папа был пожарным. Это очень вдохновило Шарика на подвиги, но оказалось, что почтальон Печкин знает о папе чуть больше», — говорится в пояснении к ролику.
Роли озвучивали Антон Табаков, Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова.
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