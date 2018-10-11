В США оценили российский препарат «Анаферон детский»

На сайте Clinicaltrials.gov Национального Института Здоровья Департамента здравоохранения США опубликованы результаты проведенного исследования по изучению эффективности и безопасности российского препарата «Анаферон детский». Представлены результаты исследования жидкой лекарственной формы Анаферона детского (капли для приема внутрь, ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг») в лечении острых респираторных инфекций (ОРИ) верхних дыхательных путей, MMH-AD-006.

Исследование было проведено на базе 8 медицинских учреждений Российской Федерации с участием амбулаторных пациентов в возрасте от 1 месяца до 3-х лет. Согласно результатам исследования, применение «Анаферона детского» приводило к выздоровлению детей в более короткие сроки и сопровождалось более легким течением лихорадки, интоксикации и катаральных симптомов ОРИ (кашель, насморк, боль в горле) по сравнению с плацебо-терапией.

По мнению доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ Бориса Блохина «успешный 17-летний опыт применения препарата "Анаферон детский" в педиатрии, физиологичный механизм действия и благоприятный профиль безопасности позволяют рекомендовать его для лечения ОРВИ и гриппа у детей с первого месяца жизни».

Научный руководитель «Материа Медика Холдинг», член-коореспондент РАН, профессор Олег Эпштейн отметил: «В профессиональном фармацевтическом сообществе сайт Clinicaltrials.com является общепризнанным международным ориентиром по объективной оценке эффективности лекарственных препаратов. Это не первый наш релиз-активный препарат, прошедший проверку на этом сайте. Использование разработанной нами технологии релиз-активности открывает новые возможности для преодоления бактериальной резистентности, а также существенно улучшает перспективы лечения некоторых форм детского церебрального паралича, шизофрении, инсульта».

ClinicalTrials.gov — самая большая база данных (регистр) клинических исследований в мире. Этот онлайн-ресурс функционирует под контролем Национальной библиотеки медицины США при Национальных институтах здравоохранения США и доступен широкой аудитории. На сегодняшний день в ней содержатся данные более 280000 исследований из 204-х стран мира. На ресурсе представлена информация по первичной регистрации протоколов исследований, текущим обновлениям и результатам завершенных исследований. Публикация полученных данных осуществляется вне зависимости от результата исследования.