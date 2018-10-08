Министр здравоохранения Подмосковья рассказал о развитии электронного сервиса

Более семи миллионов раз подмосковные жители записались на прием к врачу через интернет с начала года, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 8 октября.

«Это на 19 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Матвеев.

Он также подчеркнул, что развитие информационных технологий значительно упрощает оказание многих услуг. «Чтобы записаться к врачу, жителям Московской области теперь нет необходимости ехать в учреждение здравоохранения и стоять в очереди в регистратуру. Оформить запись можно онлайн», — напомнил министр.

Кроме того, записаться к специалисту можно через единый call-центр, этой возможностью пациенты воспользовались более 1,9 миллиона раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об увеличении финансирования системы здравоохранения. Он отметил, что в области будут модернизированы медицинские центры, в частности речь идет о закупке высокотехнологичного оборудования. По его словам, подмосковная медицина должна быть одной из лучших в стране. Кроме того, жители малых населенных пунктов также должны получать качественные услуги.