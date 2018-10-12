Бизнесмен-единоросс потерял надежду и попросил Трампа о защите

Хозяин придорожного кафе в деревне Иссад (Ленинградская область) и член партии «Единая Россия» Сергей Кафорин разместил на своем заведении плакат с надписью «Трамп помоги! Дорожники уничтожают бизнес двух предпринимателей!», передает 47news.

Бизнесмен пояснил изданию, что его недовольство было вызвано реконструкцией моста на трассе А-114, в результате которой он лишился нормального подъезда к своему кафе. «Я не против развития дорожной сети, но должна быть адекватная компенсация», — заявил предприниматель.

По его словам, обращение к главе США Дональду Трампу стало вынужденной мерой после того, как жалобы в различные инстанции ни к чему не привели. «Хотел привлечь внимание федеральных чиновников. Ну, а к кому еще обращаться?», — пояснил Кафорин.

В Росавтодоре рассказали, что ранее существующий съезд с трассы к кафе пришлось ликвидировать, поскольку он был несогласованным и несанкционированным.

В середине августа пенсионерам из Карелии прислали рабочих и бесплатно отремонтировали баню после того, как от безвыходности они заклеили дырявую крышу баннером с губернатором от «Единой России» Артуром Парфенчиковым.

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