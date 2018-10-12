Директор школы устроила мужа на шесть должностей и прогадала

Директор школы в Ленинградской области устроила мужа к себе на работу, назначив его сразу на шесть должностей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что мужчина был одновременно дворником, сторожем, учителем физики, лаборантом компьютерного класса, руководителем кружка робототехники и кружка видеомонтажа. В прокуратуре подсчитали, что при 8-часовом рабочем дне на должностях сторожа и дворника и 30 рабочих часах в неделю в качестве учителя он должен был работать минимум 22 часа в сутки. «Это свидетельствует о недостоверности сведений, внесенных в табели учета рабочего времени», – отмечается в сообщении.

По версии следствия, его жена подделывала табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда, а муж не исполнял все обязанности. Против нее возбуждено дело по части 1 статьи 292 УК («Служебный подлог»). В ведомстве не уточнили, был ли нанесен школе материальный ущерб.

В начале июля стало известно, что в Курганской области сын директора государственного учреждения дополнительного образования занимал сразу четыре должности: лаборант, библиотекарь, дворник и уборщик. Ни на одной из них он не работал, потому что ходил на учебу в вуз, но зарплату получал. Суд обязал руководителя учреждения вернуть 312 тысяч рублей, которые были необоснованно выплачены.

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