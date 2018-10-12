Болельщика из Конго приютили под Тулой

Конголезца, во время чемпионата мира оставшегося без денег и документов, приютили в Заокском районе Тульской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам руководителя пресс-службы регионального УМВД Андрея Ярцева, конголезец шел пешком вдоль железной дороги в Заокском районе. Там его задержали полицейские.

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Ситуация находится на контроле Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области. На данный момент иностранцу пытаются восстановить паспорт и помочь ему попасть домой. 15 октября жители Заокского района, приютившие его, помогут мужчине добраться до посольства Конго в Москве.

Местные жители в социальных сетях пишут, что конголезца зовут Самуэль, ему 19 лет. Во время чемпионата мира по футболу в Москве у него украли документы, паспорт болельщика и деньги. «В отчаянии молодой человек несколько дней шел пешком, пока не оказался в Заокском районе Тульской области, где его приютили местные жители. Связаться с родственниками иностранца через социальные сети им не удалось», — сообщает агентство.

В июле британский болельщик Дуглас Мортон пропал в Самаре после матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу, где играли сборные Англии и Швеции. Через несколько дней его обнаружили в одной из гостиниц Москвы. Местонахождение болельщика выяснили, отследив покупки по кредитной карте и проанализировав данные с камер видеонаблюдения.

Чемпионат мира прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции. В решающем матче трехцветные обыграли команду Хорватии со счетом 4:2.

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