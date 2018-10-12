Осужденный за пацифизм россиянин пожаловался в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые поступила жалоба российского призывника Игоря Суворова, лишенного права на отказ от армейской службы по соображениям совести, рассказал «Коммерсанту» юрист Александр Передрук.

В частности, Суворов заявил о нарушении статьи 9 (свобода мысли, совести и религии) и статьи 6 (право на справедливый суд) Конвенции о защите прав человека.

Ранее молодому человеку не удалось добиться отмены приговора за уклонение от военной службы (часть 1 статьи 328 УК) в Краснодарском краевом суде.

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По данным издания, военкомат сперва предоставил Суворову право на альтернативную гражданскую службу, а затем аннулировал его и направил несколько повесток, которые призывник проигнорировал.

Рассматривавший дело уклониста судья Юрий Ермаков в ходе заседаний осыпал молодого человека и его защитника гневными репликами, а также дал личную оценку как таковому праву отказа от службы. «Может, вам, это, свиту какую-нибудь прислать, чтобы Ваше высочество в армии служило? Или что? Не сильно много Вы на себя берете? Не сильно много хотите?» — говорится в опубликованной позднее стенограмме.

Еще Ермаков счел нужным обосновать необходимость всеобщей воинской повинности. «У нас армия достаточно мощная сегодня, чтобы раком поставить весь мир, — отметил служитель Фемиды. — Если вы не умеете себя защитить, значит, знайте, что завтра будете дерьмо выгребать за американцами, за НАТО, за Китаем».

Судья добавил, что перед захватчиками молодой человек уже не сможет качать права, как в военкомате.

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