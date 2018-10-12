Почти 300 ярмарок вакансий организовали в Подмосковье с начала года

Почти 300 ярмарок вакансий организовали в Московской области с начала года, за содействием в поиске работы обратились более 200 тысяч человек, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 12 октября.

Забралова подчеркнула, что ярмарки вакансий позволяют соискателям сориентироваться на рынке труда и подобрать себе работу, а работодателям — увеличить количество собеседований. Также центры занятости предлагают услуги по профориентации, напомнила она.

9 октября Забралова сообщила, что около 46,7 тысячи жителей Подмосковья получили работу после обращения в областную службу занятости. Он также отметила, что сегодня наблюдается нехватка представителей рабочих специальностей.

В августе сообщалось, что в центры занятости активно обращаются подростки. Чаще всего молодые жители региона ищут работу на летний период.