США отправят авианосец к берегам соседа России

Генерал Кертис Скапаротти, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, заявил, что США и их союзники готовы противостоять «растущей угрозе» со стороны России. Чтобы продемонстрировать готовность Соединенных Штатов, в Норвежское море для участия в учениях войдет американский авианосец «Гарри Трумэн». Об этом сообщил телеканал Sky News.

По словам Скапаротти, отправка авианосца на учения вблизи России — «демонстрация возможностей». «Мы готовы, натренированы и будем защищать Атлантику», — сказал главком.

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«Россия увеличила свое присутствие в регионе, она также модернизирует свои вооруженные силы, и это не кажется мне чем-то неожиданным, но мы должны обратить на это внимание» — добавил Скапаротти.

Последний раз авианосец ВМС США посещал Норвежское море в 1987 году.

На «Гарри Трумэне» располагаются 49 боевых самолетов, его сопровождают еще девять кораблей. Экипаж авианосца примет участие в стратегических учениях НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец 2018») совместно с более чем 50 тысячами военных из 30 стран-членов НАТО и их союзников.

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