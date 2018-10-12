Учения НАТО придвинутся к России

Во время учений НАТО Trident Juncture, которые пройдут в Норвегии, задействуют также базы военно-воздушных сил Финляндии и Швеции. Об этом сообщили в финском Минобороны, передает РИА Новости.

По его информации, в маневрах примут участие девять истребителей F/A-18 Hornet и около 160 человек. «Основные упражнения учений пройдут в воздушном пространстве Норвегии и Швеции. В дополнение к базам ВВС Норвегии, используется база Рованиеми в Финляндии и база Каллакс в Швеции», — пояснили в ведомстве.

На финской базе, которая находится примерно в 200 километрах от границы с Россией, маневры состоятся с участием военных США и Бельгии. Отмечается, что будут задействованы американские истребители F-15C Eagle и бельгийские F-16 Fighting Falcon.

Ранее в октябре Россию призвали не опасаться учений НАТО. Представитель норвежских вооруженных сил заявлял, что они пройдут достаточно далеко от российской границы: «центральный район учений будет располагаться на расстоянии более тысячи километров от российской границы, воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы».

Стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») пройдут в октябре-ноябре этого года. В них примут участие более 40 тысяч военных из 31 страны — как государств, входящих в альянс, так и их партнеров, таких как Швеция и Финляндия. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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