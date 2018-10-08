Генсек НАТО объяснил сербам необходимость их обстрела и призвал смотреть вперед

Бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты населения и свержения президента страны Слободана Милошевича. Об этом на встрече с сербскими студентами в Белграде рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает телеканал RTS.

«Многие по-прежнему с неодобрением относятся к тем обстрелам, но это было сделано для защиты гражданских лиц и прекращения режима Милошевича, — заявил он. — Но мое самое важное послание состоит в том, что мы должны смотреть в будущее».

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Проведенный в марте Институтом по европейским делам опрос показал, что больше половины сербов (62 процента) не приняли бы извинений от НАТО за обстрел их страны. Тем же опросом выяснилось, что 84 процента жителей выступили против вступления Сербии в НАТО.

Военная операция НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Поводом для этого СМИ называли волну этнических чисток в Косово. По данным альянса, авиация блока совершила 38 тысяч боевых вылетов, свыше 10 тысяч из них были совершены с целью нанесения бомбовых ударов.

По данным Белграда, жертвами налетов стали от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек, в том числе около 400 детей. Еще 10 тысяч получили ранения.

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