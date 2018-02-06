Бывший министр обороны США пожалел о бомбардировках Югославии

Бывший министр обороны США Уильям Перри сожалеет о том, что НАТО бомбардировала Югославию в 1999 году. Об этом бывший чиновник рассказал в Москве на презентации своей книги «Мой путь на краю ядерной бездны», передает РИА Новости.

По словам Перри, он особенно переживает из-за «непреднамеренной бомбардировки китайского посольства».

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Во время авиаударов Североатлантического альянса по Югославии он уже не возглавлял Пентагон. Военная операция НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. По данным альянса, авиация блока совершила 38 тысяч боевых вылетов, свыше 10 тысяч из них были совершены с целью нанесения бомбовых ударов.

По данным Белграда, жертвами налетов стали от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек, еще 10 тысяч получили ранения.

В результате бомбардировок было уничтожено здание китайской дипмиссии в Белграде. Тогда погибли три человека.

Уильям Перри занимал пост министра обороны США с 1994 по 1997 год.

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