В Белграде установили сбивший американский самолет советский ЗРК

В Военном музее Белграда накануне 18-й годовщины начала бомбардировок НАТО был установлен советский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-125 «Нева». Об этом в четверг, 23 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную телерадиокомпанию Сербии РТС.

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Советский ЗРК во время военной кампании Североатлантического альянса в 1999 году сбил американский самолет-невидимку F-117 «Стелс».

В церемонии открытия нового экспоната принимали участие госсекретарь министерства обороны Сербии, а также ряд других высокопоставленных военных чиновников страны и военнослужащие, сбившие самолет США.

Военная операция НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. По данным альянса, авиация блока совершила 38 тысяч боевых вылетов, свыше 10 тысяч из них были совершены с целью нанесения бомбовых ударов.

По данным Белграда, жертвами налетов стали от 3,5 тысяч до 4 тысяч человек, еще 10 тысяч получили ранения.

