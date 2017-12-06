Судивший Милошевича и Младича трибунал в Гааге завершил работу

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) завершил основную работу и в этом месяце прекратит существование. Об этом в среду, 6 декабря, на заседании Совбеза ООН заявил председатель трибунала Кармел Агиус, сообщает ТАСС.

Работа прекращена после вынесения приговора главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младичу и рассмотрения апелляции по делу бывшего главы правительства хорватского государственного образования Герцег-Босна Ядранко Прлича. «Оба вердикта были знаменательными и за ними внимательно следили по всему миру», — сказал Кармел Агиус.

Материалы по теме Судьба генерала: Ратко Младич умрет в тюрьме Он убивал мусульман тысячами и не щадил даже детей

МТБЮ был основан в 1993 году и располагался в Гааге. Трибунал имел мандат Совбеза ООН. Он рассматривал дела, связанные с военными преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности во время войн в бывшей Югославии с 1991 по 2001 год. Среди подсудимых был бывший президент Сербии и Союзной Республики Югославия Слободан Милошевич.

Последний приговор был вынесен Ратко Младичу: он приговорен к пожизненному заключению. Последнее решение МТБЮ — оставить в силе наказание в виде 20 лет лишения свободы Ядранко Прличу и еще пятерым боснийским хорватам. Один из них — генерал Слободан Праляк — во время оглашения решения выпил яд и позже скончался.