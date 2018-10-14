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Каждая пятая новая квартира в Москве оказалась не квартирой

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К октябрю 2018-го доля апартаментов на московском рынке новостроек превысила 21 процент. Таким образом, каждый пятый рыночный объект, позиционируемый как жилье, по факту им не является. Об этом свидетельствуют материалы аналитического центра Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам экспертов, всего в столице продается около 8,6 тысячи апартаментов (636 тысяч квадратных метров) в 118 проектах. Из них 26 проектов подразумевают реконструкцию старых зданий. Половина предложений апартаментов относятся к сегменту бизнес-класса.

Цена существенной доли московских апартаментов — 27 процентов — составляет до девяти миллионов рублей. Также значительную часть (30 процентов) формируют лоты стоимостью более 25 миллионов рублей.

Большинство предложений апартаментов — порядка 40 процентов — сосредоточено в Центральном округе. На втором месте по количеству продаваемых объектов этого вида — Северный округ, на третьем — Северо-Восточный.

Ранее, 25 сентября, была названа цена самых дешевых столичных апартаментов: 2,1 миллиона рублей. В такую сумму оценили 26-метровый лот в строящемся жилом комплексе на севере города.

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