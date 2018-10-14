Украинских военных поздравили клипом с ополченцами и Захарченко

Ветеранов боевых действий на Донбассе поздравили роликом с ополченцами, плененными украинскими солдатами и лидерами самопровозглашенных республик. Об этом сообщает телеканал TCH.

Инцидент произошел в городе Конотоп Сумской области Украины. На празднике, посвященном Дню защитника, во время танцевального номера на сцене транслировались возмутившие ветеранов кадры. «Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались», — рассказал один из участников мероприятия.

Директор дома культуры объяснил произошедшее техническим сбоем и невнимательностью во время монтажа. Полиция и СБУ проводят расследование.

День защитника страны на Украине с 2014 года отмечается 14 октября — в годовщину образования (в 1942-м) Украинской повстанческой армии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!