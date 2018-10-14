Обвиняемых в вымогательстве охранников депутата Госдумы выпустили из СИЗО

Сотрудников МВД Чечни и бывших охранников депутата Госдумы Адама Делимханова Саида Ахмаева и Лечи Болатбаева выпустили из СИЗО, где они находились по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщает «Новая газета».

По информации издания, прокуратура не стала подавать очередное ходатайство о продлении им ареста, и фигурантов отпустили на свободу под обязательство явки в суд. На заседание, которое состоялось 10 октября, оба явились.

Как отмечается, Ахмаев и Болатбаев были заключены под стражу в 2016 году за вымогательство 100 миллионов рублей у московского бизнесмена Константина Жукова. На тот момент оба являлись охранниками депутата Госдумы из Чечни Адама Делимханова, один из них также был его водителем.

Вместе с ними по делу о вымогательстве проходят братья Мовлади и Ахмед Булгучевы, а также московский бизнесмен Евгений Катков. Именно у Каткова, по версии следствия, возник конфликт с Жуковым — они делили совместный бизнес в виде издательства и турфирмы. Бизнесмену Жукову после случившегося была предоставлена госзащита.

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