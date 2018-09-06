Кавказцы обложили данью столичных таксистов у здания МВД

Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении подсудимого Шамхана Даут-Мерзаева и двух его знакомых, которые взимали дань с таксистов, работавших неподалеку от здания МВД России. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает «Росбалт».

По версии следствия, трое мужчин, «действуя в составе организованной группы, угрожая применением насилия и повреждением имущества», получили от таксистов несколько миллионов рублей. Обвиняемые признаны виновными в совершении более 12 преступлений, предусмотренных статьей 163 УК РФ («Вымогательство»).

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Уроженцу Чечни Шамхану Даут-Мерзаеву и уроженцу Ингушетии Исламу Пугоеву было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Их подельник Максатбек Медербеков получил восемь лет колонии.

По словам источника издания, в 2016 году в полицию обратился таксист, который работает у станции метро «Шаболовская». Он сообщил, что водители, работающие неподалеку, платят дань уроженцам Северного Кавказа. Все это происходило рядом с домом №6 по улице Шаболовка. Ранее там базировалось столичное Региональное управление по борьбе с организованной преступностью (РУБОП), а в настоящее время располагается городское Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).

Как отмечает «Росбалт», сначала таксисты платили осужденным за безопасность 200 рублей в сутки с человека, затем — 800 рублей в сутки. Собранные со всех деньги один из таксистов либо переводил на указанную ему карту, либо отдавал человеку Шамхана Даут-Мерзаева, который также занимался частным извозом.

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