Раскрыта польза концлагерей для мусульман

Концлагеря для мусульман-уйгуров — на самом деле образовательные центры, где их жизнь делают более красочной в рамках «свободных обучающих программ», заявил председатель Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохрат Закир. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

По словам Закира, уйгура по происхождению, лагеря, где содержатся десятки тысяч мусульман, предназначены для обучения государственному языку, знанию законов и тренингам по противодействию экстремизму. Он подчеркнул, что участников программ не наказывают за их «приверженность экстремистским и террористическим взглядам», а перевоспитывают в комфортных условиях: у них есть возможность заниматься спортом, читать книги, проводить время в компьютерных комнатах, а также участвовать в конкурсах песни, танца и сценической речи.

Кроме того, их обучают различным профессиям: производству одежды и пищи, сборке электроники, наборному производству, парикмахерскому делу и интернет маркетингу. За товары и услуги, производимые мусульманами в лагерях, платят предприятия.

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Все это призвано помочь «обучающимся» пройти идеологическую подготовку и «завершить их психологическую и поведенческую коррекцию, изменить их способ мышления и помочь им вернуться к обществу и семье».

«Многие обучающиеся сказали, что раньше они были подвержены экстремистским мыслям и никогда не занимались спортом и искусством, а теперь поняли, что жизнь может быть более красочной» — заявил Закир.

Чиновник подчеркнул, что все происходящее находится строго в рамках китайских законов. Ранее власти Китая отрицали существование лагерей для уйгуров.

Мировое сообщество не верит Китаю: по сообщениям правозащитников из Human Rights Watch, на которые ссылается SCMP, информация, предоставляемая властями, далека от правды — на самом деле лагеря нарушают и китайское законодательство, и права человека, а условия в них совсем не так комфортны.

В Конгрессе США в данный момент лоббируют введение санкций против китайских управленцев, связанных с лагерями, а верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет напрямую обвинила Китай в ущемлении религиозных меньшинств.

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