Лидер группы «НАИВ» объяснил причины эмиграции в США

Лидер панк-рок-группы «НАИВ» Александр Иванов по прозвищу Чача в интервью видеоблогеру Юрию Дудю рассказал о причинах переезда в Соединенные Штаты. Запись беседы опубликована на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 16 октября.

«Пять лет назад я эмигрировал в США, но назвать это прямо эмиграцией я бы не взялся, потому что я где-то пополам провожу время в Америке и в России», — объяснил он.

Иванов добавил, что регулярно приезжает в Россию, где выступает и зарабатывает деньги. «Я — гастарбайтер наоборот. Гастарбайтер приезжает в более богатую, более развитую страну, чтобы зарабатывать там деньги, и в свой аул отправляет денежку, чтобы все там могли жить. А я — наоборот», — отметил певец.

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«Здесь, в США, в Калифорнии, в городе Санта-Барбара, живет моя семья, мои дочь и жена. Здесь мой дом теперь, потому что за пять лет я привык к этому месту», — подчеркнул он.

Музыкант отметил, что ему так жить настолько комфортно, что ему «даже стыдно немножко». Он добавил, что отрицает «очень многие буржуазные вещи», которые в США считаются нормой: «Например, владение личным автотранспортом. Ты не можешь быть американцем, если у тебя нет своей машины».

Иванов основал группу «НАИВ» в 1988 году. Коллектив взял творческий отпуск в 2009-м, а четыре года спустя музыканты вновь стали выступать. В дискографии «НАИВ» десять студийных альбомов. Последняя пластинка «Make Naïve great again» вышла в апреле 2018 года.

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