В России захотели радикально снизить валютный контроль

В России необходимо отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и существенно снизить административные штрафы. С таким предложением выступило Минэкономразвития, сообщает РБК со ссылкой на материалы плана, разработанного совместно с экспертами и бизнесом.

Согласно плану ведомства, бизнес получит отсрочку в 30 дней, в течение которых экспортеры могут получить валютную выручку на счета в российских банках без штрафных санкций. Предельные штрафы за нарушения обязанности по зачислению средств на счета в российских банках предлагается снизить на 50 процентов от общей суммы.

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В Минэкономразвития также считают, что необходимо отменить уголовное наказание за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте. Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

В конце июня сообщалось, что правительство может упростить или отменить валютный контроль при экспорте отдельных видов товаров и услуг. Эту идею поддержали в кабмине. Отмечалось, что упрощение валютного контроля при экспорте должно быть проработано в рамках проектных мастерских, организуемых Российским экспортным центром.

В апреле 2017 года советник президента России Сергей Глазьев предлагал ввести в стране валютный контроль. Он обосновал свое предложение тем, что иначе экономика не получит длинных денег и не выйдет на устойчивый рост.

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