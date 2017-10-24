Экономика
 
01:57Je Suis Таня. От редакции «Ленты.ру»→

Минфин потребовал права на жесткие валютные ограничения

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Медведев и Антон Силуанов
Дмитрий Медведев и Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов доложил премьеру Дмитрию Медведеву «о мерах по модернизации валютного контроля», пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева. Глава Минфина предлагает либерализовать законодательство, в частности, отменить обязательный возврат валютной выручки, но взамен требует дать правительству право вводить в кризис жесткие ограничения.

Конкретные меры, предлагаемые Силуановым на случай обострения ситуации на рынках, включают в себя требования репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

Чиновник объясняет возможные нововведения опытом 2014 года, когда курс рубля к доллару и евро обрушился, а на рынке сложилась нехватка валюты. Силуанов отметил, что инвесторы могут воспринять такие меры негативно и пообещал действовать аккуратно.

Один из федеральных чиновников рассказал изданию, что в декабре 2014 года на рынке просто не было валюты и президенту Владимиру Путину приходилось в ручном режиме обзванивать крупных экспортеров.

Подобные правила уже существовали в 1990-х годах, но они толком не работали, лишь провоцируя коррупцию. Сейчас же неясно, как организовать контроль, потому что ЦБ не видит всех операций и движения денег по счетам, отмечает газета.

Ранее валютный контроль в России предлагал ввести советник президента Сергей Глазьев. Он считает, что иначе экономика не получит длинных денег и не выйдет на устойчивый рост.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трейдеров Credit Suisse заподозрили в манипуляциях с курсом рубля
Глазьев призвал ввести в России валютный контроль
Советник Путина предложил обложить налогом валютных трейдеров
Последние новости
Раскрыта информация о готовности бомбардировщиков B-52
Минфин потребовал права на жесткие валютные ограничения
В Кремле нападение на журналистку «Эха Москвы» расценили как действия безумца
Пресс-секретарь Порошенко рассказал о выступающем «на измене» президенте
Краснодарский ученый спрятался от коллекторов у террористов ИГ
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Армена Джигарханяна
Москвич станцевал на крыше полицейского автомобиля  
Другие материалы рубрики
Экономика00:0322 октября
Дональд Трамп

Обмазались властью

Зачем богатейшие люди мира идут в политику
07:48Сегодня

«Газпром» ответил на условия Киева по российскому газу

04:16Сегодня

«Почта России» спрогнозировала сокращение срока доставки посылок через пять лет

12:32Сегодня

«Нафтогаз» заработал 300 миллионов долларов на проблемах «Газпрома»

Экономика00:0819 октября
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева

Блондинки в деле

Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
16:3223 октября

Страховщики предрекли американцам более раннюю смерть на пенсии

18:4423 октября

Появился план оздоровления «ВИМ-Авиа»

16:5423 октября

Потери России от политики Минфина оценили в 2,5 триллиона рублей

Экономика00:0317 октября
Билл Гейтс

Не жалко

На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
12:5823 октября

«Волк с Уолл-стрит» рассказал о крупнейшей афере при размещении криптовалют

17:3923 октября

Начался прием проектов для участия в конкурсе на премию IT HR AWARDS

10:4023 октября

Российской экономике предрекли рекордный рост

Россия
Сел и не вышел
Тюремные больницы в России стали фабриками смерти
Безумный физик: кто напал на журналистку «Эха Москвы»
Атаковавший обвинял Татьяну Фельгенгауэр в телепатических домогательствах
Названы цели программы реновации в Москве
Студент колледжа ударил ножом восьмиклассника в Москве
Вдова погибшего в Сирии майора обвинила Минобороны в крохоборстве
Собянин рассказал о готовности вновь баллотироваться в мэры Москвы в 2018 году
Петербуржец-шизофреник оказался владельцем водительских прав 11 категорий
Все материалы
Мир
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Сирийская армия сообщила о захвате склада ИГ с новейшим оружием НАТО
Заочно осужденному в России Браудеру разрешили въехать в США
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Пресс-секретарь Порошенко рассказал о выступающем «на измене» президенте
Порошенко объявил Украину основательницей ООН
Украине предрекли тотальную религиозную войну православных и греко-католиков
Спикер парламента Молдавии назначил себя временным президентом вместо Додона
Украинские радикалы устроили погром в здании суда и забаррикадировались в нем
Сообщение о раскрытом покушении на Порошенко оказалось проделкой хакеров
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампОбмазались властью
Зачем богатейшие люди мира идут в политику
«Газпром» ответил на условия Киева по российскому газу
«Нафтогаз» заработал 300 миллионов долларов на проблемах «Газпрома»
Страховщики предрекли американцам более раннюю смерть на пенсии
Потери России от политики Минфина оценили в 2,5 триллиона рублей
«Волк с Уолл-стрит» рассказал о крупнейшей афере при размещении криптовалют
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
Все материалы
Силовые структуры
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Векселя исчезают в полдень
В Москве расследуют бесследное исчезновение ценных бумаг на 40 миллионов рублей
Российский военный на базе в Армении убил сослуживца и покончил с собой
Жительница пермской Чернушки преодолела отвращение и изнасиловала бездомного
Лидер банды подмосковных киллеров получил пожизненный срок
Названа причина убийства сотрудником Росгвардии сослуживцев в Чечне
Все материалы
Наука и техника
Американский беспилотник RQ-4A Global HawkСамим страшно
Почему США не боятся отсталого российского оружия
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
Названы условия мужского оргазма
Раскрыта информация о готовности бомбардировщиков B-52
Назван правильный способ выдавливания прыщей
Создано повышающее интеллект американских солдат устройство
Все материалы
Спорт
«Все медали запачканы допингом»
Китай пичкал спортсменов мощнейшими препаратами, и те уничтожали соперников
Хоккеисту НХЛ порезали лицо коньком
Кикбоксер из Благовещенска ударил соперника после боя и погнался за зрителем
Объявлен лучший футболист 2017 года по версии ФИФА
Емельяненко пожаловался на русофобию в ДНК американцев
Армейское дерби в КХЛ завершилось победой питерцев
ФИФА определила лучший гол года
Все материалы
Культура
Не царское это тело
Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя
«Попробовал экстази — и понял, что такое секс»
Молочные оргии, голые девушки и беспробудный кайф Владимира Епифанцева
«В Шаламове чувствовался лагерный человек»
Перестройка в СССР началась с публикаций узника ГУЛАГа
Куклачев ответил на обвинения в отмывании бюджетных денег
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Армена Джигарханяна
Marvel показал супергероиню с нетрадиционной ориентацией в третьем «Торе»
Названы лучшие диджеи мира
Все материалы
Интернет и СМИ
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
Найдена самая кошмарная тыква для Хеллоуина
«Почта России» с опозданием доставила запрос ФСБ в офис Telegram в Лондоне
В сети собрали самые глупые повадки взрослых людей
Клоун из фильма «Оно» испортил фотосессию помолвки
Все материалы
Ценности
Темная сладость
Искушение и соблазн, от которого не могут отказаться ни мужчины, ни женщины
Tiffany & Co. выпустила жестяные банки и соломинки из золота
Дизайнер создал алфавит в стиле компаний по производству гаджетов
Американцы показали самый быстрый в мире гиперкар
Богатых россиян оставят без нового Porsche
Японский бренд показал двуспальную кровать для котов
Швейцарцы сделали часы с циферблатом из оружейной дамасской стали
Все материалы
Путешествия
Краденые консервы и секс под мостом
Россиянин путешествовал на товарном поезде с американскими бомжами
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Десять альпинистов погибли в Монголии
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Все материалы
Из жизни
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Аргентинка сняла на видео ударившую рядом с ее сыном молнию
Носорог догнал и покалечил охотившегося на него браконьера
Заключенный обвинил тюрьму в отказе помочь при четырехдневной эрекции
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Все материалы
Когда за Квята не стыдно
Как Формула-1 провела безошибочный Гран-при США. Ну, почти безошибочный
Тигуанище
Мы поехали на тест одного удлиненного VW Tiguan, а встретили сразу два
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Квята повторно отстранили от Формулы-1
«УАЗ» будет поставлять автомобили в Мексику
Геймер превратил суперкар Lamborghini в контроллер для Xbox
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы