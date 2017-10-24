Минфин потребовал права на жесткие валютные ограничения

Министр финансов России Антон Силуанов доложил премьеру Дмитрию Медведеву «о мерах по модернизации валютного контроля», пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева. Глава Минфина предлагает либерализовать законодательство, в частности, отменить обязательный возврат валютной выручки, но взамен требует дать правительству право вводить в кризис жесткие ограничения.

Конкретные меры, предлагаемые Силуановым на случай обострения ситуации на рынках, включают в себя требования репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

Чиновник объясняет возможные нововведения опытом 2014 года, когда курс рубля к доллару и евро обрушился, а на рынке сложилась нехватка валюты. Силуанов отметил, что инвесторы могут воспринять такие меры негативно и пообещал действовать аккуратно.

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Один из федеральных чиновников рассказал изданию, что в декабре 2014 года на рынке просто не было валюты и президенту Владимиру Путину приходилось в ручном режиме обзванивать крупных экспортеров.

Подобные правила уже существовали в 1990-х годах, но они толком не работали, лишь провоцируя коррупцию. Сейчас же неясно, как организовать контроль, потому что ЦБ не видит всех операций и движения денег по счетам, отмечает газета.

Ранее валютный контроль в России предлагал ввести советник президента Сергей Глазьев. Он считает, что иначе экономика не получит длинных денег и не выйдет на устойчивый рост.