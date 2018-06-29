Правительство задумалось об отмене валютного контроля

Правительство может упростить или отменить валютный контроль при экспорте отдельных видов товаров и услуг. Эта идея поддержана в кабмине, сообщает пресс-служба правительства.

Упрощение валютного контроля при экспорте должно быть проработано в рамках проектных мастерских, организуемых Российским экспортным центром.

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В поручениях также идет речь об упрощении регулирования внешней торговли, включая таможенное регулирование при переработке продукции на таможенной территории, введении стимулирующего налогового режима и администрирования, в том числе при экспорте программного обеспечения и ИТ-услуг.

Вопрос ослабления валютного контроля для физических и юридических лиц обсуждается с 2017 года. В октябре прошлого года «Ведомости» писали о том, что вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов предложил либерализовать законодательство, в частности, отменить обязательный возврат валютной выручки, но взамен требует дать правительству право вводить в кризис жесткие ограничения.

Валютный контроль в России предлагал ввести советник президента Сергей Глазьев. Он считает, что иначе экономика не получит «длинных денег» и не выйдет на устойчивый рост.

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