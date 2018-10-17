Определен уровень финансовой грамотности россиян

Около 48 процентов россиян не рискуют инвестировать сбережения с помощью сложных финансовых инструментов, ограничиваясь банковскими вкладами. Это следует из опроса, проведенного сервисом Fins.money (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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86 процентов респондентов в целом готовы инвестировать свободные средства ради получения пассивного дохода, но только небольшие суммы — до 50 тысяч рублей. Вкладывать от 100 до 500 тысяч согласны только 11 процентов опрошенных.

70 процентов респондентов хоть раз в жизни открывали банковский вклад, 14 процентов имеют опыт инвестирования в акции, 11 процентов — в паевые инвестиционные фонды и пять процентов — в облигации.

Авторы опроса связывают небольшое количество инвесторов с низкой финансовой грамотностью населения. Большинство из тех, кто все-таки готов вкладывать свои деньги (36 процентов), не ставят перед собой конкретных целей. 17 процентов копят на путешествия, 16 процентов — на покупку квартиры, 15 процентов — на достойную старость.

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