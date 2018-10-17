Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сказал ему о недопустимости вмешательства в американские выборы. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью Fox Business.

«Я сказал: "больше никакого вмешательства"», — поделился Трамп. По его словам, в ответ на это Путин сказал, что Москва не пыталась повлиять на выборы.

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Американский лидер также предположил, что Путин хотел бы видеть на посту президента США Хиллари Клинтон.

Первая полноформатная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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