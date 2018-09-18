Мир
 
Последние новости
Раненый охотник бросил товарища на съедение медведю и сбежал
Подвыпивший пассажир устроил сеанс бритья прямо в электричке
США заподозрили сирийские ПВО в уничтожении российского Ил-20
Директора школы заставили выбивать долги за ЖКХ с родителей учеников
Лидеры Северной и Южной Корей снова встретились
МТС рассказал о синем цвете настроения россиян
Макрона распекли за советы по поиску работы
Французский фрегат пустил ракеты в момент исчезновения российского Ил-20
Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель
Новости партнеров

Трамп распорядился рассекретить документы по российскому делу

Перейти в «Мою Ленту»

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов силовых ведомств по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Речь идет о бумагах, подготовленных Минюстом США, ФБР и национальной разведкой. При этом оговаривается, что в момент рассекречивания документы не подвергнутся редактуре.

Белый дом решил распространить информацию о бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми и его заместителе Эндрю Маккейбе. Помимо них, общественности станут доступны документы бывших агентов ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж, а также чиновника из Минюста Брюса Ора.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп предсказал падение рейтинга из-за России
Трамп нашел способ защититься от «российского вмешательства»
Трамп придумал новые санкции
Другие материалы рубрики
Мир00:0312 сентября

Красный дед

Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
15:2517 сентября

Пожарные сядут в тюрьму за сравнение президента с ослом

15:1716 сентября

Супертайфун «Мангхут» обрушился на Гонконг

12:4417 сентября

Опубликована запись разговора украинских военных о катастрофе «Боинга»

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
13:1515 сентября

Стало известно о приватной встрече Путина c премьером Японии

05:03Сегодня

Лидеры Северной и Южной Корей снова встретились

03:43Сегодня

Макрона распекли за советы по поиску работы

Мир00:0117 августа

Опасный пассажир

Он угнал самолет, получил выкуп и исчез в небесах. Его выдали тайные шифры
11:0917 сентября

Российское посольство рассказало о пострадавших в Солсбери «россиянах»

18:3513 сентября

Испания избавится от останков диктатора-фашиста

03:27Сегодня

США заподозрили сирийские ПВО в уничтожении российского Ил-20

Россия
Тверская область, село Берново. Освящение памятника императору Александру IIЦарь в голове
Грусть, красота и абсурд русской деревни в репортаже «Ленты.ру»
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку
Даша Гордийко«У меня шея, как у сломанной куклы»
Пятилетнюю Дашу спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Кандидата от коммунистов на выборах в Хакасии обвинили в неадекватности
Российский губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Подали голос
Голодовка кандидата и внезапные повороты сюжета: все о выборах в Приморье
«Сдохнуть хочется от того, что произошло»
Российские родители крадут друг у друга детей. Полиция ничего не может сделать
Все материалы
Мир
В Сирии пропал российский самолет-разведчик Ил-20
Америка обвиняет Асада. Россия подозревает Францию и Израиль
Пожарные сядут в тюрьму за сравнение президента с ослом
Трамп распорядился рассекретить документы по российскому делу
Опубликована запись разговора украинских военных о катастрофе «Боинга»
Лидеры Северной и Южной Корей снова встретились
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Макрона распекли за советы по поиску работы
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Константинополь запустил процесс предоставления автокефалии УПЦ
Украинские радикалы избили журналистку в прямом эфире
Радикалы захотели расстрелять украинского генпрокурора
На Украине начали разработку закона о «кремлевских агентах»
Все материалы
Экономика
Технокрады
Эти страны обворовывали США и СССР. Теперь воруют у них
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Американский бизнес заговорил о полном уходе из России
На пенсии россиян решили направить наворованное
Трети россиян предрекли увольнение
Депутаты предложили легализовать продажу грибов
Президент Мексики заявил о банкротстве страны
Все материалы
Силовые структуры
Моя оборона
Как наказывают россиян за попытки защитить от бандитов себя и близких
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Настоящий боец
Он поднял бунт в колонии и зашил себе рот. О его стойкости ходили легенды
Названы версии убийства свидетеля по делу «ночного губернатора» Петербурга
Старших сестер Хачатурян вернули в СИЗО
Застрелен свидетель по делу «ночного губернатора» Петербурга
Москалькова предложила снабжать полицейских видеорегистраторами на митингах
Все материалы
Наука и техника
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
МТС рассказал о синем цвете настроения россиян
Найден невозможный космический объект
Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель
Найден новый способ «убить» iPhone
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Все материалы
Спорт
Словил звезду
Ибрагимович нагибает Америку. Поставить его на место просто некому
Макгрегора назвали обдолбанным коксом лепреконом
Украинский боксер Усик жестко высказался о критикующей его власти
Шарапова досрочно завершила сезон
Бьорндален выступил против восстановления российского спорта
В «Реале» рассказали о расслаблении команды после ухода Роналду
«Мы пришли в Россию надолго»
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
Все материалы
Культура
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Умер писатель Николай Коняев
Появились кадры художественного фильма о жизни геев и лесбиянок в России
Стало известно о повторном инсульте у певца Николая Носкова
Автор «Твари размером с колесо обозрения» умер в 37 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Скрытая война
Интернет помог этой стране свергнуть вождя. Он же стал причиной массовых убийств
Умер тележурналист Андрей Мурашов
Репортер прервала прямой эфир ради спасения раненой собаки
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Бессвязный пост Леди Гаги превратили в мем на все случаи жизни
Спортсмен похвастался убитым медведем и оказался под угрозой смерти
Пост в сети спас семью от затопления
Все материалы
Ценности
Бэкстейдж показа Victor WongГолый стиль
Клешни, намордники и медведи: что творилось на подиумах Лондона
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Грязные ирокезы
Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки
Меган Маркл навязали новый запрет
Раскрыта вредоносная повседневная привычка женщин
Модель вышла на подиум с молокоотсосом в бюстгальтере
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Двое туристов с Украины свалились в ущелье и погибли
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео
Названа самая популярная примета российских туристов
Все материалы
Из жизни
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Раненый охотник бросил товарища на съедение медведю и сбежал
Цирковой верблюд испугался и травмировал шесть детей
Кот подбросил хозяину наркотики
Все материалы
Ceed’ан
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Трековые монстры
Обычные машины, которые превратили в гоночных чудовищ
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Mitsubishi опубликовала первые фотографии обновленного L200
Объявлены претенденты на звание «Всемирный автомобиль года»
Опубликованы новые фотографии самой доступной модели Mercedes-AMG
Все материалы
Дом
Ставки сделаны
Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Россия заняла 46 место в мире по темпам удорожания жилья
Памятник Сергею Бодрову установят в Москве
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Апартаменты отказались приравнивать к жилью
Все материалы