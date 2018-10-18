Бюджет России сочли слишком таинственным

Проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-21 годов противоречит положениям закона о гостайне, считают специалисты Института экономической политики имени Гайдара при РАНХиГС. Они проанализировали внесенный в Госдуму документ и представили свои выводы в заключении.

Федеральный закон о государственной тайне разрешает засекречивать расходы на разведывательную, контрразведывательную и оперативно-разыскную деятельность, а также на противодействие терроризму.

Однако в нынешнем проекте бюджета засекреченными оказались и другие статьи, в частности социальная политика, здравоохранение, СМИ, физкультура и спорт, ЖКХ, национальная экономика. Суммарно на долю секретных и совершенно секретных расходов бюджета приходится 2,9 процента ВВП.

В ближайшие три года на закрытые статьи будет приходиться 16,9, 18,2 и 20,6 процента от всех расходов казны (в 2012 году этот показатель был равен 11,6 процента). В некоторых сферах закрытые расходы составляют подавляющую часть трат. Так, в 2019 году предлагается засекретить 65,5 процента расходов на национальную оборону, 99,8 процента — на органы безопасности, 100 процентов — на органы пограничной службы.

«Прозрачность проекта бюджета нельзя считать удовлетворительной», — подытоживают авторы документа.

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