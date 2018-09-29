Российский бюджет оцифровали

В России появился специальный портал бюджетной системы, на котором теперь будут публиковаться все документы, связанные с федеральным и региональными бюджетами. Он позволит не печатать их на бумаге, сообщает ТАСС.

Портал представил председатель профильного комитета Госдумы Андрей Макаров. На нем уже опубликован проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

«Электронная форма бюджета не означает, что бюджет представлен на флешке. Это означает, что все материалы бюджета размещены на Едином портале бюджетной системы РФ — независимо от того, поступили ли они в Госдуму на бумажном или только на электронном носителе», — отметил Макаров.

По его словам, это не «дань цифровизации» — портал создан для того, чтобы дать возможность всем желающим проанализировать параметры будущего бюджета. «Еще год тому назад здесь стояли четыре очень крепких товарища, которые могли поднять два огромных мешка. Я попытался тогда поднять один и поднять не смог», — сказал Макаров.

Внесенный проект предусматривает профицит бюджета в 2019 году на уровне 1,8 процента ВВП, в 2020-м — 1,1 процента, в 2021-м — 0,8 процента. В 2019 году ВВП должен составить 105,82 триллиона рублей, инфляция — 4,3 процента.

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