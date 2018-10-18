Объявлено окончание криптовалютной лихорадки

Криптовалютная лихорадка в мире начинает сходить на нет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, бизнес теперь начинает подходить к использованию новых технологий более осторожно. «Такие технологии, как блокчейн, вызывали безумный энтузиазм, и, на наш взгляд, сейчас начинается более трезвое отношение к таким технологиям», — сказала Набиуллина.

По ее словам, бизнес старается совершенствовать такие технологии и ищет кейсы для практического применения. Так, инструмент ICO стал прекрасным способом привлечь средства для новых продуктов. «Но мы видим, что на начальном этапе этот инструмент не был достаточно защищен от мошенников», — уточнила глава регулятора. В то же время, как она заметила, цифровые технологии уже стали нормой для массового потребителя.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял, что криптовалюты стали платформой для финансовых пирамид. Он отметил ажиотажный спрос на криптовалюты как на вложение в «нечто, что люди не очень понимают, чтобы завтра перепродать это дороже».

Минфин планирует внести в феврале в Госдуму законопроект, регулирующий рынок криптовалют. При этом Центробанк не поддержал инициативу министерства по разрешению торговли цифровыми деньгами на биржах.

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